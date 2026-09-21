Coppa Divisione: termina 7 a 4 tra Mazara e Marsala Futsal

Non era proprio la gara che ci si aspettava, ma alla prima stagionale e con una squadra quasi completamente ex novo, il Marsala Futsal deve rodare, raccogliere le cose buone, gli errori e fare bene per la prossima sfida interna: il ritorno col Futsal Mazara in Coppa Divisione. Al Palasport casa dei gialloblu invece sono gli azzurri a uscire sconfitti per 7 a 4.

Primo tempo_ Il Marsala dà poco tempo ai padroni di casa per studiare il match: al 2’ ospiti in avanti, assist di Chilelli per Zullo, il pallone viene respinto dal portiere ma il neo giocatore azzurro con una falcata la mette dentro per lo 0 a 1. Il pressing del Mazara inizia a farsi pericoloso: Pacioni nega il pareggio a Giannattasio che però arriva al 4’ da un’azione concitata nella difesa azzurra dove Moragas sigla l’1 a 1. L’azzurro Caropi tenta tre volte di mirare la porta difesa da Marbella ma le sfuma tutte, mentre la ripartenza killer del Mazara consegna il 2 a 1 grazie ancora una volta a Moragas al 10’. Niente da fare per De Bartoli che sfila il pallone di lato alla porta e poco dopo per un fallo in area su Turello, l’arbitro concede il rigore ai padroni di casa trasformato da Augugliaro. E’ 3 a 1 al 15’. Il portiere gialloblu risponde bene al forte tiro di Giubilei che spreca una punizione, mentre un’altra ripartenza è fatale per la formazione di Fiorenza: Uider sigla il poker. All’ultimo minuto della prima frazione di gioco il Marsala commette un ingenuo fallo, il sesto, dando la possibilità al Mazara con un tiro libero di chiudere sul 5 a 1 con Augugliaro.

Secondo tempo_ Mister Fiorenza cerca di mescolare le carte e il Marsala si presenta in campo sfoderando subito il power play. Da un tiro del portiere Cosenza arriva la rete di Zullo sul rimpallo del portiere mazarese. Il 5 a 2 dura poco, Palumbo ci mette lo zampino vincente per la sesta rete. Questo non ha però demoralizzato il Marsala: De Bartoli si carica sulle spalle la squadra e in 2 minuti sigla due goal che danno la sveglia ai suoi compagni per salire nella metà campo dei mazaresi. E’ 6 a 4. Il Marsala spinge ma non riesce a riprendere il risultato e negli ultimi secondi del match Turello beffa Cosenza per il 7° goal di giornata. Sabato 26 settembre il ritorno sarà Palasancarlo.