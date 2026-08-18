Marsala, prorogato al 31 agosto il termine per la selezione del dirigente tecnico

L’Amministrazione comunale di Marsala ha prorogato al 31 agosto 2026 il termine per la presentazione delle domande per la selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico di Dirigente Tecnico del Settore Servizi Pubblici Locali, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL.
La decisione è stata assunta a seguito di una rivalutazione dei tempi della procedura, tenuto conto del differimento al 31 ottobre del termine per l’approvazione del bilancio consolidato, che amplia il margine temporale disponibile per il perfezionamento delle procedure di assunzione.
Restano valide le candidature già presentate, che non dovranno essere ripresentate.