Il Baglio Oneto entra nell’élite mondiale dell’ospitalità di lusso

Nel settore dell’ospitalità e del turismo, la rinomata collezione Condé Nast Johansens ha accolto un nuovo prestigioso componente: da fine luglio, il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT è entrato a far parte di questa élite riconosciuta a livello internazionale per l’eccellenza nell’accoglienza di lusso. Questa guida, specializzata in hotel, spa ed eventi esclusivi, rappresenta un punto di riferimento per coloro che cercano esperienze raffinate e uniche, selezionando strutture indipendenti, residenze storiche e location di alto livello con particolare attenzione a soggiorni memorabili e personalizzati.

Il Baglio Oneto incarna perfettamente questo concetto, offrendo ai suoi ospiti un raro equilibrio tra autentico spirito siciliano e sofisticata eleganza internazionale. Il lusso qui si traduce in un approccio che valorizza il territorio e i suoi tesori, conquistando il cuore di chi vi soggiorna.

L’ingresso nel prestigioso gruppo dei Resort d’eccellenza gli ha garantito anche la candidatura ai Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2026, un riconoscimento ottenuto grazie ai voti indipendenti di ospiti e viaggiatori, simbolo di altissimi standard qualitativi, cura del cliente e unicità dell’esperienza. Ogni anno, questo premio internazionale consacra le migliori strutture di lusso del mondo.

Situato in cima a una collina circondata da vigneti e uliveti, a soli 8 km da una spiaggia di sabbia fine e acque cristalline, il baglio – tipica costruzione fortificata dell’agricoltura siciliana occidentale – regala una vista unica che abbraccia la Riserva Naturale delle isole dello Stagnone, le Isole Egadi, il monte Erice e Capo Boeo, il punto più occidentale della Sicilia.

Soggiornare nelle sue camere e suite significa immergersi nella Sicilia più autentica, riscoprendo il fascino di epoche passate e gustando una cucina che esalta le specialità locali. Il Baglio Oneto è già presente nel catalogo digitale di Condé Nast Johansens e sarà inserito nella prestigiosa edizione cartacea 2026, la guida dell’ospitalità di lusso rinomata da oltre 40 anni.

Anna Palmeri Oneto, titolare del resort, esprime con orgoglio questo traguardo, sottolineando che il sogno iniziale dei suoi genitori – condiviso e arricchito dalla famiglia – è sempre stato quello di far conoscere la grande bellezza di questo luogo magico: i paesaggi incantevoli, i tramonti e le albe, l’importanza storica e architettonica, le tradizioni agricole e vitivinicole, la natura rigogliosa e i prodotti d’eccellenza del territorio, legati all’antica cultura dell’ospitalità siciliana.

Anna Palmeri Oneto racconta inoltre che un antenato della famiglia, Tommaso Oneto, è un esempio di vita e impegno per il bene comune, ispirando la famiglia a promuovere la sostenibilità sociale, economica e ambientale. Il resort pone al centro il territorio splendendo non solo per il mare limpido e le riserve naturali, ma anche per la ricchezza storica e culturale, frutto di millenarie culture diverse.

Il Baglio Oneto rappresenta così l’essenza dell’ospitalità secondo la famiglia Oneto: far vivere agli ospiti le eccellenze di questa terra ancora poco esplorata, offrendo servizi di alta qualità per far innamorare chiunque di questa straordinaria parte di Sicilia.

Questa è la nuova voce di Baglio Oneto nei circuiti dell’ospitalità di lusso internazionale.