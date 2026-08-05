Mazara, ecco il progetto “Trasporto Solidale”: nuovo mezzo gratuito per persone con disabilità

Un nuovo servizio dedicato alle persone con disabilità e ai cittadini più fragili prende forma a Mazara del Vallo. È stato presentato a Palazzo di Città il progetto “Trasporto Solidale”, iniziativa della Fondazione Progetti del Cuore che consentirà al Comune di ricevere in comodato d’uso gratuito un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di persone con mobilità ridotta. L’iniziativa è stata illustrata nel corso di un incontro al quale hanno preso parte l’assessore comunale alle Politiche Sociali Isidonia Giacalone, la funzionaria del V Settore Anna Robino e Francesco Aglianò, responsabile delle relazioni esterne Sicilia-Calabria della Fondazione Progetti del Cuore. Un progetto che nasce con l’obiettivo di favorire la mobilità delle persone con disabilità, mettendo a disposizione degli enti locali un mezzo specificamente allestito per consentire gli spostamenti in sicurezza verso strutture sanitarie, servizi socioassistenziali, attività sportive, ricreative o altri luoghi di interesse. Il veicolo, un Fiat Doblò a tetto alto, è dotato di pedana elettroidraulica per il trasporto di una carrozzina, sistemi di ancoraggio e dispositivi di sicurezza che permettono di ospitare contemporaneamente la persona con disabilità e altri passeggeri. La Fondazione Progetti del Cuore sosterrà i costi di fornitura del mezzo attraverso un modello già sperimentato in numerose altre realtà italiane. La copertura economica sarà infatti resa possibile anche grazie al coinvolgimento di imprese del territorio, che potranno aderire al progetto diventando sponsor e vedendo il proprio logo riportato sulla carrozzeria del veicolo insieme a quello del Comune.

“Siamo lieti di accogliere questo progetto – ha dichiarato l’assessore comunale al Welfare Isidonia Giacalone – che ci consentirà di mettere a disposizione delle associazioni e dei cittadini più fragili un mezzo di trasporto nuovo ed efficiente. I rappresentanti della Fondazione presenteranno l’iniziativa alle aziende del territorio e auspichiamo che possano dimostrarsi sensibili a questa importante iniziativa di solidarietà”. La collaborazione con il tessuto imprenditoriale rappresenta uno degli elementi caratterizzanti del progetto. Attraverso il contributo degli sponsor sarà infatti possibile garantire gratuitamente un servizio destinato a migliorare la qualità della vita di persone che spesso incontrano difficoltà negli spostamenti quotidiani. La Fondazione Progetti del Cuore opera da anni su tutto il territorio nazionale promuovendo iniziative di mobilità solidale e inclusione sociale e secondo i dati illustrati nel corso della presentazione, la rete può contare su circa 500 mezzi attivi nella Penisola, oltre 39 mila attività sostenute e più di 2 mila trasporti solidali gratuiti effettuati ogni giorno. Un’iniziativa destinata dunque a rafforzare l’autonomia delle persone con disabilità e delle loro famiglie, favorendo l’accesso ai servizi essenziali e la partecipazione alla vita sociale della comunità.