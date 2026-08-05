Giovanna La Parrucchiera in “Pecore Zoppe” all’Arena Don Bosco di Marsala

Arriva a Marsala “Pecore zoppe”, il nuovo spettacolo di Giovanna La Parrucchiera, attrice e comica siciliana protagonista di una satira pungente e attuale. L’appuntamento è in programma mercoledì 12 agosto, alle ore 21.15, all’Arena Don Bosco (vicolo Stovigliai – via Roma). Scritto e diretto da Gianfranco Manzo e Andrea Scaturro, lo spettacolo è un viaggio tra stand-up comedy e teatro, dove ironia, comicità e riflessione si intrecciano per raccontare i vizi e le contraddizioni della società contemporanea. Attraverso una galleria di personaggi esilaranti, Giovanna La Parrucchiera mette sotto la lente d’ingrandimento le piccole e grandi ossessioni quotidiane: dall’apparenza alla politica, dai conflitti familiari ai rapporti sentimentali, fino all’inciviltà diffusa e al conformismo sociale.

Sul palco si alternano figure irresistibili come la candidata inesperta alle elezioni, la nostalgica patriottica, la psicologa delle famiglie nel bosco, l’imprenditrice abusiva e persino una scrittrice che affida il proprio lavoro all’intelligenza artificiale. Ne emerge il ritratto di una Sicilia sospesa tra tradizione, immobilismo e una modernità spesso solo apparente. Con “Pecore zoppe”, Giovanna La Parrucchiera propone uno spettacolo capace di far ridere e riflettere, offrendo uno sguardo ironico e disincantato sulle contraddizioni del nostro tempo. L’ingresso è di 13 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 351 5923568 e 328 5691414.