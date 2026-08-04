La morsa del caldo non lascia la Sicilia. Ma nelle prossime 24 ore potrebbe anche piovere

redazione

La morsa del caldo non lascia la Sicilia. Ma nelle prossime 24 ore potrebbe anche piovere

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martedì 04 Agosto 2026 - 16:32

Caldo da bollino rosso in Sicilia. Ma anche rischio di maltempo, con allerta gialla in tutte le nove province dell’isola. Il bollettino della Protezione Civile Regionale fa riferimento a temperature molto elevate che si assoceranno a probabili piogge e alte percentuali di umidità. In particolare, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sulle zone interne dei settori centro-orientali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati.

L’ondata di calore, secondo i meteorologi, persisterà fino fino a sabato, per poi lasciare spazio a un leggero calo delle temperature. Il caldo tornerà, comunque, protagonista a ridosso di Ferragosto e nei giorni successivi.

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