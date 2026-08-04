Trapani, la Società di Mutuo Soccorso degli Onesti Marinai rinnova i vertici

Nuovi organi sociali per la Società di Mutuo Soccorso fra gli Onesti Marinai di Trapani, storica istituzione fondata nel 1864 e punto di riferimento della marineria cittadina. L’assemblea dei soci ha eletto presidente il Capitano di Macchina Tommaso Telami, affiancato dal vicepresidente Alessandro Ficara. Del nuovo direttivo fanno parte anche il segretario Carlo Figliomeni, la tesoriera Rosa Salone e i consiglieri Giuseppe Cernigliaro, Francesco Paolo Cammareri, Bartolomeo Figuccio, Giuseppe Miceli e Girolamo Salone. Rinnovati anche il Collegio Sindacale e la Deputazione del Sacro Gruppo “La Caduta al Cedron”, che sarà guidata da Giuseppe Cernigliaro nel ruolo di Capo Console. Tra gli obiettivi della nuova dirigenza figurano il rilancio della vita associativa, la valorizzazione del patrimonio storico della Società, il coinvolgimento delle nuove generazioni di marittimi e il rafforzamento del ruolo dell’istituzione nella vita sociale e culturale di Trapani.