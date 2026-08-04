ATM Trapani, si dimette anche la vicepresidente Laura Montanti

Cresce l’incertezza ai vertici della partecipata.

Dopo le dimissioni del presidente Franco Murana, anche la vicepresidente Laura Montanti lascia il Consiglio di amministrazione di ATM Trapani. Un doppio passo indietro, maturato nel giro di pochi giorni, che apre una fase di forte incertezza per la società partecipata del Comune.

Ancora non comunicate le motivazioni

Le motivazioni delle dimissioni non sono state rese note ufficialmente, ma la contemporanea uscita di scena di due figure apicali alimenta interrogativi sul futuro della governance dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico cittadino.

Adesso toccherà all’Amministrazione comunale individuare rapidamente una soluzione per ricostituire gli organi societari e garantire la piena continuità gestionale. ATM rappresenta infatti un servizio essenziale per la città e una situazione di instabilità ai vertici non può che destare preoccupazione.

Resta da capire quali siano le ragioni che hanno portato ai due addii e quali saranno le prossime mosse del Comune. Nel frattempo, la partecipata si trova ad affrontare un momento particolarmente delicato, in attesa che venga definito un nuovo assetto amministrativo.