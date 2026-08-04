I Burgisi di Marsala volerà in Serbia al CIOOF, Festival del Folklore

Il Gruppo Folklorico dei Burgisi di Marsala è pronto a portare la tradizione popolare siciliana oltre i confini nazionali. Giovedì 6 agosto il sodalizio marsalese partirà alla volta della Serbia, dove prenderà parte alla XXI edizione del Festival Internazionale CIOFF della città di Pirot, una delle manifestazioni dedicate al folklore più prestigiose del circuito internazionale. L’evento riunirà gruppi provenienti da diversi Paesi del mondo. Oltre all’Italia, rappresentata dai Burgisi di Marsala, saranno presenti delegazioni di Serbia, Cile, Romania, India e Messico, in un confronto culturale che valorizza musiche, danze, costumi e tradizioni popolari.

A rappresentare il territorio marsalese sarà il caratteristico costume ottocentesco dei ricchi Burgisi, simbolo di una classe sociale profondamente legata alla storia agricola e vitivinicola della città. Attraverso coreografie, musiche e abiti tradizionali, il gruppo racconterà al pubblico internazionale uno spaccato dell’identità culturale della Sicilia occidentale. Fondato nel 1988, il Gruppo Folklorico dei Burgisi è protagonista del circuito mondiale del folklore da quasi quarant’anni, partecipando a numerosi festival internazionali e contribuendo alla diffusione delle tradizioni popolari marsalesi in Europa e nel resto del mondo. Il gruppo può inoltre vantare un’importante eredità nel panorama folkloristico locale. Tra i suoi componenti, infatti, figuravano alcuni dei fondatori di due realtà oggi molto conosciute nel territorio: il Gruppo Folk “I Matarò”, diretto da Massimo Gabriele, e il Gruppo Folk Torre Scibiliana di Petrosino, guidato da Maria Di Stefano. La partecipazione al festival di Pirot rappresenta un nuovo prestigioso traguardo per i Burgisi, che ancora una volta saranno ambasciatori della cultura e delle tradizioni di Marsala, portando sul palcoscenico internazionale il patrimonio folkloristico della Sicilia.