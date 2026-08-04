A Petrosino Fabio Ingrassia emoziona con “Cacciatori di Sogni”

Grande partecipazione a Piazza Biscione per “Cacciatori di Sogni”, lo spettacolo ideato dall’artista Fabio Ingrassia, nell’ambito dell’Estate Petrosilena – Petrosino di Mare e di Vino 2026. Una serata di grande intensità artistica e umana che, attraverso l’incontro tra arte, musica e danza, ha accompagnato il pubblico in un percorso ricco di emozioni e riflessioni, affrontando temi di straordinaria attualità: la guerra, il dramma delle migrazioni, la ricerca di un futuro migliore, il valore dell’amore, la forza dei sogni e il coraggio di coltivarli insieme. Ad aprire la serata è stata Giuditta Petrillo, che ha introdotto il pubblico allo spettacolo. A seguire sono intervenuti il Sindaco Giacomo Anastasi, il Presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna e la Vicepresidente del Consiglio comunale Francesca Marino, sottolineando congiuntamente il valore culturale e umano dell’iniziativa. Nel corso del saluto istituzionale è stato evidenziato come “Cacciatori di Sogni” sia stato molto più di uno spettacolo: un viaggio nelle emozioni e un invito a fermarsi e riflettere. Attraverso l’arte, la musica e la danza, il pubblico è stato accompagnato a guardare con occhi diversi temi che appartengono al nostro presente: la guerra, il dolore, la speranza, il coraggio di inseguire un sogno e la forza di farlo insieme.

In una società che corre sempre più velocemente, serate come questa ricordano il valore delle emozioni autentiche e della cultura come strumento capace di unire le persone e parlare al cuore di ciascuno. Con la sua sensibilità artistica, Fabio Ingrassia ha saputo trasformare Piazza Biscione in un luogo di dialogo, emozione e condivisione, regalando al numeroso pubblico presente uno spettacolo capace di lasciare un segno profondo. L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento all’Auser Volontariato di Petrosino, promotrice dell’iniziativa, a Fabio Ingrassia per la qualità artistica e il messaggio trasmesso, all’associazione Anima Latina per il prezioso contributo offerto alla serata e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. L’Estate Petrosilena prosegue con nuovi appuntamenti dedicati alla musica, allo spettacolo, alla cultura e alla valorizzazione del territorio.