A Salemi inaugurato Ospedale e Casa di Comunità, novità anche a Partanna

È stato inaugurato a Salemi l’Ospedale di Comunità con l’annessa nuova Casa della Comunità, una struttura destinata a rafforzare la rete dell’assistenza sanitaria territoriale. Al taglio del nastro, in via Dante Alighieri 15, era presente il Commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, il sindaco di Salemi Vito Scalisi, i direttori sanitario e amministrativo dell’Asp Trapani, Danilo Greco e Danilo Palazzolo, il presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani Filippo Mangiapane, oltre a dirigenti e operatori sanitari.

Venti posti letto e nuovi ambulatori

La struttura di Salemi rappresenta un importante punto di riferimento per l’assistenza sanitaria di prossimità. L’Ospedale di Comunità dispone infatti di dieci stanze di degenza, per complessivi 20 posti letto, ai quali si aggiungono ambulatori specialistici e infermieristici. L’obiettivo è offrire una risposta assistenziale intermedia tra il ricovero ospedaliero e l’assistenza domiciliare, garantendo percorsi di cura più vicini ai cittadini e alleggerendo, dove possibile, la pressione sulle strutture ospedaliere.

La Casa della Comunità di Partanna

La giornata è proseguita a Partanna, dove Sabrina Pulvirenti, insieme al vescovo Angelo Giurdanella e al presidente del Consiglio comunale di Partanna, Valeria Accardo, ha inaugurato la Casa di Comunità. Nel corso della cerimonia sono stati aperti ufficialmente i locali al piano terra, mentre quelli situati al primo piano erano già entrati in funzione dallo scorso marzo. L’apertura delle nuove strutture segna così un ulteriore passo nel potenziamento della medicina territoriale nell’area trapanese, con l’obiettivo di rendere più accessibili i servizi sanitari e avvicinare l’assistenza ai bisogni quotidiani delle comunità.