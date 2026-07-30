Pulizia negli orari notturni, sul sito del Comune di Marsala l’elenco delle strade interessate

E’ disponibile sul sito web del Comune di Marsala una nuova pagina che raccoglie – via per via – gli orari di divieto di sosta legati al servizio di pulizia notturna delle strade. Le fasce orarie dello spazzamento meccanizzato, già indicati sui cartelli stradali, sono ora consultabili anche online.

La pagina elenca oltre 150 vie cittadine, organizzate per notte della settimana, con l’orario specifico in cui vige il divieto. Un sistema di filtri permette di cercare direttamente per via o per notte, rendendo immediata la consultazione per chi vuole sapere se e quando la propria strada è interessata dal servizio, in modo da non incorrere in sanzioni per il divieto di sosta e di non intralciare il lavoro delle spazzatrici.

La pagina è raggiungibile all’indirizzo https://comune.marsala.tp.it/it/page/divieti-di-sosta-per-pulizia-notturna-delle-strade

Gli orari di divieto di sosta indicati sono di riferimento generale. L’amministrazione consiglia, dunque, prima di spostare l’auto, di verificare sempre la segnaletica stradale presente in prossimità della via, che riporta l’orario di divieto effettivamente vigente.