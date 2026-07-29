Energia, Pichetto “Strategie del governo volte ad abbattere i prezzi”

ROMA (ITALPRESS) – “Per contenere l’impatto dei prezzi dell’energia su famiglie e imprese il governo ha adottato, sin dal suo insediamento una strategia volta ad adottare misure strutturali orientate all’abbattimento dei prezzi energetici: con specifico riferimento al settore gas, abbiamo diversificato le fonti e le rotte di approvvigionamento, quale strumento essenziale per garantire sicurezza, stabilità dei prezzi e indipendenza energetica, nel pieno rispetto del quadro vincolante finalizzato all’abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo, sulla base delle decisioni assunte in sede europea”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto, nel corso del question time alla Camera. “Il governo si è perciò attivato per potenziare le infrastrutture di importazione, rigassificazione e trasporto e ridurre il differenziale di prezzo tra i principali hub europei e quello nazionale, anche al fine di sostenere la competitività delle imprese a elevato consumo energetico”, ha aggiunto.

“Anche nell’ultimo decreto Bollette siamo intervenuti per ridurre il differenziale di prezzo Psv-Ttf, rafforzare la gas release e l’approvvigionamento di biometano per il settore hard to abate. Parallelamente, per il settore elettrico sono stati previsti interventi per la riduzione strutturale della componente Asos delle bollette e la sterilizzazione di alcuni costi legati alla produzione termoelettrica. Da ultimo, il governo sta lavorando per sfruttare pienamente la flessibilità di bilancio concessa dalla Commissione europea per investimenti in ambito energetico, al fine di proseguire nell’attuazione di una strategia energetica integrata che persegua simultaneamente la riduzione strutturale dei prezzi dell’energia, il sostegno alla competitività delle imprese, la tutela delle famiglie, la sicurezza degli approvvigionamenti e il rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale”, ha concluso Pichetto.

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