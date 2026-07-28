Inizia il GoogleCamp nel segno dell’IA, sfilata di jet privati anche a Birgi

E’ iniziato ieri il GoogleCamp, un evento di caratura mondiale ormai come da tradizione, dove leader di colossi e multinazionali, ma non solo, si ritrovano per diversi giorni in Sicilia per i loro incontri che riuniscono tutto questo facoltoso jetset. La sede di questo meeting è il Verdura Resort di Sciacca. I lussuosi jet privati via via stanno atterrando nei due scali più vicini all’agrigentino, ovvero Palermo-Punta Raisi e Trapani-Birgi. Anche il presidente di Samsung Electronics Lee Jae-yong e il presidente di SK Group Chey Tae-won sono arrivati in Sicilia per partecipare al Google Camp 2026, il forum esclusivo che riunisce i principali leader del mondo degli affari e della tecnologia provenienti da tutto il mondo. Questa mossa indica che le principali aziende sudcoreane stanno accelerando l’espansione delle proprie reti di collaborazione internazionale per ottenere un vantaggio nella corsa all’intelligenza artificiale (IA), in particolare nei settori dei semiconduttori per l’IA, delle memorie ad alta larghezza di banda (HBM) e dei data center.

La competizione nel campo dell’intelligenza artificiale si sta spostando verso una fase di cooperazione globale. Secondo fonti economiche sudcoreane, ieri i due hanno visitato l’esclusivo Rocco Forte Verdura Golf Resort nella Sicilia sud-occidentale. Tutto blindato comunque e come sempre, per l’arrivo dei vip.