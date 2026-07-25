Scrive Paolo Pace su piazza Matteotti e le reazioni politiche

Egregio Direttore,

Hav’a punciri pi fari mali: la nostrana espressione mi è apparsa spontanea nell’osservare la maleducata reazione di quel soggetto extracomunitario ancora, a quanto pare, non intracomunitario nello scaraventare a terra le fioriere che circondano la piccola piramide in vetro di piazza Matteotti. Sarà stata la non gradita decisione dell’ Amministrazione Comunale di rimuovere le panchine della stessa piazza, oramai, specie nelle ore serali e notturne, sede di comodi ma soprattutto rischiosi capannnelli per l’ordine pubblico.

Sarà…mi consenta, purtuttavia, di concentrarci su una variabile della politica marsalese, oramai, mi pare, sedimentatasi: l’impazienza. Tu, Amministrazione, ti ritrovi a prendere una decisione che vuole essere anche un tentativo di soluzione, (come ben sanno tutti quelli che ricoprono o hanno ricoperto ruoli dirigenziali), e ti ritrovi ad essere bersagliato, subito, istantaneamente, senza alcuna attesa di remissione del peccato (la mancata soluzione del problema), da critiche, se sei fortunato, da offese e dichiarazioni deliranti se ti ritrovi dinanzi a personaggi in cerca d’autore. E chi ti ritrovi, in prima fila, ad esprimere le critiche? Magari chi si è ritratto dall’assumersi le responsabilità non foss’altro perchè la comodità dell’ opposizione e del non governo delle cose fa parte della natura umana.

Nel ritornare al caso specifico del nostro soggetto extracomunitario ancora, a quanto pare, non intracomunitario Le debbo confessare, da uomo di Sinistra, di ritrovarmi interiormente delle moltitudini che mi dicono di non essere buonista con questi soggetti che maltrattano la mia Città. E magari chiederei, a chi di dovere, ai dirigenti delle cooperative che si occupano e dovrebbero anche preoccuparsi dell’ accoglienza e dell’ integrazione di questi soggetti, soprattutto minorenni: dove siete, con i soldi che vi abbiamo dato per l’ integrazione ? .

Detto questo, caro Direttore, c’è un’ ultimora: è già in cantiere un progetto di rigenerazione per piazza Matteotti. Ah, la pazienza…questa sconosciuta.

Paolo Pace – già segretario Pd Marsala