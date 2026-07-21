Tennis, Palermo Ladies Open: Spiteri vince il derby, avanti anche Urgesi e Ruggeri

ROMA (ITALPRESS) – Poco prima dell’una di notte Dalila Spiteri scrive una speciale pagina della sua storia ai Palermo Ladies Open. La tennista licatese, alla sua ottava partecipazione consecutiva al torneo del Country Time Club, conquista per la prima volta gli ottavi di finale del tabellone principale al termine di una giornata che sorride ai colori azzurri, grazie anche alle vittorie in rimonta di Federica Urgesi e Jennifer Ruggeri.

Spiteri, 29 anni, numero 355 della classifica mondiale, ha avuto la meglio sulla wild card Alessandra Mazzola al termine di una sfida intensa e combattuta, giocata punto a punto. La siciliana, che per tanti anni si è allenata sui campi del Country Time Club, ha fatto suo il primo set al tie-break dopo un’ora e 20 minuti di gioco, prima di chiudere definitivamente i conti nel secondo parziale per 7-6 6-3. Al secondo turno affronterà la vincente della partita tra la wild card Ilary Pistola e la testa di serie numero 2 Lucia Bronzetti.

Tra le protagoniste della giornata, anche Federica Urgesi, autrice della rimonta più bella del lunedì. L’azzurra ha cambiato il corso della partita quando si è trovata ad un passo dalla sconfitta (5-7 e 2-4) contro la bulgara Elizara Yaneva, 19 anni e numero 186 del ranking mondiale, una delle giovani più promettenti del circuito, reduce dai quarti di finale al WTA 125 di Roma e dalla semifinale al WTA 125 di Brescia. Urgesi è stata capace di cambiare l’inerzia del match, trascinando il secondo set al tie-break e dominandolo prima di imporsi 6-1 nel terzo, dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Agli ottavi affronterà la vincente del confronto tra la palermitana Anastasia Abbagnato e la francese Clara Burel.

Successo in rimonta anche per Jennifer Ruggeri, numero 221 del ranking mondiale, che dopo aver ceduto il primo set, ha piegato l’ungherese Amarissa Toth, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Al secondo turno se la vedrà con la serba Lola Radivojevic, quinta testa di serie del torneo. Non è invece riuscita a superare il primo turno Deborah Chiesa, battuta dalla marocchina Yasmine Kabbaj per 6-4 6-1.

Negli altri incontri di giornata, la russa Erika Andreeva, sorella maggiore della campionessa del Roland Garros Mirra Andreeva, ha sconfitto la moldava Lina Gjorcheska con un netto 6-2 6-0. Successo anche della serba Lola Radivojevic sulla russa Sofya Lansere per 6-1 3-6 6-1, mentre la francese Fiona Ferro, vincitrice dei Palermo Ladies Open nel 2020 e testa di serie numero 7, ha regolato la qualificata cinese Yufei Ren con il punteggio di 6-2 6-3, guadagnandosi la sfida degli ottavi contro Erika Andreeva.

La seconda giornata del tabellone principale vedrà l’esordio delle prime quattro teste di serie del torneo. Sul Campo Centrale (inizio alle ore 17) riflettori puntati sul derby italiano tra la qualificata Noemi Basiletti e la testa di serie numero 3 Tyra Caterina Grant, seguito dalla sfida tra la wild card Isabella Pistola e la numero 2 del seeding Lucia Bronzetti. Non prima delle ore 20 toccherà alla palermitana Anastasia Abbagnato, opposta alla francese Clara Burel. Sul Campo 6 farà il suo debutto la britannica Francesca Jones, vincitrice dell’edizione 2025 e prima testa di serie del torneo, contro Daria Astakhova, mentre sul Campo 2 esordirà anche la slovena Tamara Zidansek, quarta forza del seeding, impegnata contro Alevtina Ibragimova. Completa il programma del singolare la partita tra la tedesca Caroline Werner e la qualificata Mina Hodzic.

-Foto ufficio stampa Ladies Open Palermo-

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