Marsala, stretta sui divieti di sosta durante lo spazzamento: altre 86 multe

Proseguiranno a Marsala i controlli della Polizia Locale sul rispetto dei divieti di sosta nelle fasce orarie previste per lo spazzamento meccanizzato delle strade. L’attività rientra nel piano avviato dall’Amministrazione comunale per migliorare il decoro urbano e rendere più efficace il servizio di pulizia del territorio. Nel corso dell’ultima tornata di controlli sono state accertate 86 violazioni, 71 delle quali riguardano proprio il mancato rispetto del divieto di sosta durante le operazioni di pulizia delle strade. Un incremento delle sanzioni che, secondo quanto comunicato dal Comune, è legato anche al potenziamento dell’organico della Polizia Locale, con l’arrivo di 17 nuove unità. Questo ha permesso, in alcune giornate, di schierare fino a cinque pattuglie contemporaneamente, garantendo una presenza più capillare nelle diverse zone della città.

“L’obiettivo è quello di consentire agli operatori di svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni possibili, nell’interesse dell’intera comunità che non può subire i comportamenti scorretti di pochi”, dichiarano l’assessore alla Sicurezza Salvatore Vullo e il comandante della Polizia Locale Giuseppe D’Alessandro. Il rispetto dei divieti di sosta, sottolineano, permette agli addetti di effettuare una pulizia completa delle strade, con ricadute positive sul decoro urbano, sull’igiene e sull’immagine della città. L’Amministrazione conferma così il metodo già adottato, basato su informazione, prevenzione, verifica dei servizi, controlli e, quando necessario, sanzioni. “È ovvio che questa non è l’unica criticità del territorio – conclude Vullo – per questo stiamo affrontando i problemi con un’azione programmata e progressiva, concentrando le risorse su obiettivi concreti e misurabili. Lo stesso approccio sarà esteso agli altri ambiti che incidono su sicurezza urbana, decoro e qualità della vita dei cittadini”.