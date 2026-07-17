Antonelli il più veloce nelle libere in Belgio, Hamilton 4°

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) –. Il pilota della Mercedes precede la McLaren di Lando Norris di +0″190 e la Red Bull di un ottimo Max Verstappen di +0″472. Le Ferrari perdono qualche posizione rispetto alla mattinata: Lewis Hamilton è quarto a +0″747 dall’italiano, mentre Charles Leclerc chiude soltanto undicesimo (+1″524). George Russell su Mercedes non riesce ad andare oltre l’ottava piazza. La sessione è stata condizionata dalla bandiera rossa causata dall’incidente di Pierre Gasly nel finale. Domani alle 12:30 sono previste le FP3, mentre alle 16 scatterà la lotta per la pole position.

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