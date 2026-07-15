Mattarella ai migranti del SAI Marsala: “Grazie per l’adesione ai valori della Costituzione”

Badia Grande, la cooperativa che si occupa della gestione dei centri SAI per migranti, ha ricevuto la risposta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla lettera che i ragazzi del progetto SAI Marsala gli avevano inviato in occasione della Festa della Repubblica. Una lettera nata all’interno del progetto “Cittadinanza”, un percorso dedicato alla conoscenza della Costituzione italiana, dei suoi principi fondamentali e dei valori di libertà, uguaglianza e solidarietà su cui si fonda la nostra Repubblica. Durante questo percorso i ragazzi hanno studiato e discusso la Costituzione, partecipato a laboratori e raccontato, attraverso una lettera indirizzata al Presidente Mattarella, il loro cammino in Italia e il significato che quei principi assumono per chi ha dovuto lasciare il proprio Paese e provare a costruire qui un nuovo futuro. Oggi quella lettera ha ricevuto una risposta.

Il Presidente Mattarella ha voluto ringraziare i ragazzi per le loro parole, per l’esposizione della bandiera italiana e per la loro adesione ai principi della Costituzione, rivolgendo loro i suoi auguri per il futuro. “Desideriamo ringraziare profondamente il Presidente della Repubblica per l’attenzione e la sensibilità dimostrate – affermano da Badia Grande -. Un gesto che assume per noi un valore ancora più importante perché riconosce il senso di un progetto nel quale abbiamo creduto fortemente: l’accoglienza non può limitarsi a offrire un luogo in cui vivere, ma deve costruire conoscenza, consapevolezza e cittadinanza. La Costituzione che abbiamo letto insieme parla anche a questi ragazzi. Parla dei loro diritti, dei loro doveri e della possibilità di sentirsi parte della comunità nella quale oggi vivono. La risposta del Presidente Mattarella è un regalo per loro e una grande soddisfazione per tutti noi. Ma, soprattutto, ci ricorda che educare alla cittadinanza significa dare concretezza ai valori della nostra Costituzione. E continueremo a farlo”.

Scrive Mattarella: “Vi ringrazio molto della vostra lettera e delle belle e significative espressioni che mi avete scritto. Grazie per l’esposizione della bandiera e per l’adesione ai principi della Costituzione.

Vi rinnovo gli auguri più grandi per il vostro futuro”.

Qui la lettera che i ragazzi avevano inviato al Presidente della Repubblica Italiana: