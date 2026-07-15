Marsala: donna tedesca rifiuta aiuti, “segnalate eventuali comportamenti offensivi”

Il Comune di Marsala sta attenzionando una vicenda che si ripete da giorni in pieno centro a Marsala. Una donna tedesca è tornata a stazionare sotto il porticato di Palazzo VII Aprile e rifiuta qualsiasi aiuto e non si lascia avvicinare. Malgrado i ripetuti tentativi dell’assessora Anna Caliò – che, grazie ad un interprete, le ha fatto capire che potevano offrirle aiuto – la donna, all’apparenza tranquilla, sfugge ad ogni approccio e a nulla vale rincorrerla. Tenuto conto che la Polizia Municipale – che è riuscita a identificarla – monitora la situazione, l’Amministrazione comunale fa sapere: “Invitiamo altresì la cittadinanza a segnalare eventuali comportamenti della donna che possano arrecare nocumento a se stessa, e/o a persone e cose, al fine di allertare le competenti Autorità. Vedi meno”.