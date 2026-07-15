Buon appetito antifascista

L’ANPI di Mazara, sezione “Comandante Petralia”, promuove la 3ª edizione della Pastasciutta Antifascista che quest’anno è organizzata in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe di Borgata Costiera. La Pastasciutta Antifascista nasce per ricordare la storica festa organizzata dalla famiglia Cervi il 25 luglio 1943, quando la caduta del fascismo fu celebrata condividendo un piatto di pasta con tutto il paese di Campegine, in Emilia-Romagna. Ancora oggi quel gesto rappresenta un simbolo di libertà, condivisione e democrazia. L’appuntamento è per lunedì 20 luglio, ore 20:00, presso la Parrocchia San Giuseppe – Borgata Costiera, Mazara del Vallo. Fin qui la notizia.

La manifestazione ha precedenti (fortunatamente diciamo noi) in tutto il Paese. Ma quest’anno e speriamo nulla di simile accada in altre parti, ad Ascoli Piceno l’ANPI denuncia la revoca della concessione degli spazi da parte della chiesa dei frati. La diocesi fornisce un’altra versione ma di certo nella tradizionale location non si terrà. L’ANPI sostiene invece che la decisione sia arrivata “in seguito a pesanti pressioni di una parte di parrocchiani, che hanno considerato ‘inopportuna’ la presenza la parola ‘Antifascista’ sulla locandina”. Noi non siamo di Ascoli e neppure siamo mai andati in quella città (questo i marchigiani non ce lo perdoneranno mai), ma non capiamo bene: che volevano scritto i parrocchiani nella locandina? Pastasciutta fascista?

Non esiste questa tradizione da oltre 80 anni ma prima era aggettivata con il regime qualsiasi cosa, poi tutti sappiamo come è finita. Malgrado le polemiche e le posizioni (sbagliatissime) che talvolta ritornano, la nostra costituzione è antifascista e chi vuole si può mangiare i maccheroni (noi preferiamo gli spaghetti, anch’essi rigorosamente antifascisti) anche cantando “Bella Ciao”. L’unico problema è che mentre si mangia non bisognerebbe cantare, ma meglio una musica che una parrocchia schierata contro l’Anpi. A Mazara non accadrà e se possiamo andiamoci tutti, siamo certi che oltre a rimarcare la base della nostra costituzione, ci riempiremo la pancia di cose buone. Bella ciao…