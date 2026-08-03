Trapani: lutto per la scomparsa del medico Ignazio Scalisi

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani, con profondo dolore, si unisce al lutto per la prematura scomparsa del dottor Ignazio Scalisi. Medico di grande valore professionale e umano, nato a Salemi nel 1958 e specialista in Medicina Interna, il dottor Scalisi ha dedicato tutta la sua carriera al Servizio Sanitario Provinciale. In servizio in ASP Trapani dal 1989, ha operato con competenza e dedizione negli ospedali di Castelvetrano, Salemi e Trapani, dove dal 2021 dirigeva l’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale con Lungodegenza dell’Ospedale Sant’Antonio Abate. La sua profonda competenza clinica in Epatologia e Gastroenterologia, unita alla capacità di ascolto e alla passione per la cura dei pazienti, lo hanno reso un punto di riferimento per colleghi e cittadini In questo momento di grave perdita, l’OMCeO di Trapani esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutta la comunità sanitaria provinciale.