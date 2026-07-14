Marsala: dal 17 al 19 luglio il torneo “Un calcio alla mafia”, nel ricordo di Paolo Borsellino

Sport e impegno antimafia tornano a incontrarsi a Marsala con l’iniziativa, “Un calcio alla mafia”, – Torneo Paolo Borsellino. L’appuntamento è in programma il 17, il 18 e il 19 luglio presso i campetti di Amabilina. Parteciperanno al torneo quattro squadre: venerdì alle 19 è in programma la prima sfida tra l’Asd Città di Marsala e il Centro di solidarietà Il Faro, l’indomani – allo stesso orario – si sfideranno il presidio marsalese di Libera e la cooperativa Haziza. Domenica 19 luglio il programma prevede la finale 3°-4° posto, a partire dalle 18.30; a seguire ci sarà la finale per il 1° e 2° posto.

L’iniziativa è organizzata dal presidio “Vito Pipitone” di Libera, in prossimità del 34° anniversario della Strage di via D’Amelio, in cui morirono tragicamente il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Collaborano all’iniziativa le associazioni Amici del Terzo Mondo e Archè onlus, il Centro di Solidarietà Il Faro, la cooperativa Haziza e l’Asd Città di Marsala.