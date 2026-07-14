Capitaneria e Comune di Campobello insieme per spiagge sicure per tutti

Il Comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo Stefano Luciani, ha incontrato il neo sindaco di Campobello di Mazara, Daniele Vito Mangiaracina, in un cordiale momento di confronto e condivisione dedicato alle principali tematiche connesse alla stagione balneare in corso, alla sicurezza della navigazione e alla tutela del patrimonio ambientale costiero. Nel corso dell’incontro, svoltosi presso la sede della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, è stata ribadita la volontà di rafforzare la sinergia istituzionale, con l’obiettivo di coniugare la salvaguardia dell’ecosistema costiero con la promozione di interventi finalizzati alla protezione e alla valorizzazione del sistema dunale, elemento fondamentale per l’equilibrio ambientale del litorale. Particolare attenzione è stata riservata alle iniziative di tutela dei siti di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta, la cui presenza, ormai abituale anche lungo le coste di Campobello di Mazara, rappresenta un importante indicatore della qualità degli habitat naturali. In tale ambito è stata evidenziata la necessità di proseguire e rafforzare le attività di sensibilizzazione e collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni ambientaliste, al fine di garantire la migliore protezione dei nidi e degli ecosistemi interessati.

Nel corso del confronto sono state inoltre esaminate le attività di informazione, vigilanza e controllo rivolte ai diportisti, ai bagnanti e ai gestori degli stabilimenti balneari, con particolare riferimento al rispetto dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente e delle disposizioni poste a tutela della sicurezza della navigazione e della fruizione del mare, in particolare in quei tratti – come le spiagge libere – gestiti direttamente dai Comuni. Al termine dell’incontro, il Comandante Luciani ha sottolineato come il dialogo costante e la reciproca collaborazione tra le istituzioni rappresentino strumenti fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini, la tutela dell’ambiente marino e costiero e una gestione sostenibile del territorio durante periodi di notevole affluenza come la stagione estiva.