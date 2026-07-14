Svolta all’ATM Trapani: per il 93% dei dipendenti nuovo contratto con premi

Con un consenso schiacciante, il 93% delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ATM Trapani ha approvato, attraverso referendum, il nuovo Contratto integrativo aziendale di secondo livello. Si chiude così una lunga trattativa durata tre anni tra l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Sgl, Confial, Fiadel e OrSA Trasporti. L’intesa, sottoscritta lo scorso 22 giugno, introduce importanti miglioramenti sia sul piano economico sia su quello normativo, con l’obiettivo di valorizzare il personale e incentivare produttività e qualità del servizio. Tra le novità più significative c’è l’istituzione del Premio di risultato (Pdr), con criteri di accesso più favorevoli rispetto al passato. Al raggiungimento degli obiettivi previsti, i dipendenti potranno ricevere premi annuali compresi tra 1.500 e 3.500 euro.

Cosa prevede il contratto

Sul fronte del welfare viene introdotto un beneficio di 8 euro per ogni giornata di effettiva presenza, convertibile in buoni pasto elettronici per il personale a tempo pieno. Il contratto prevede inoltre una particolare tutela per le lavoratrici in maternità, alle quali sarà riconosciuto il 50% dell’importo anche durante il periodo di astensione dal lavoro. L’accordo introduce nuove indennità giornaliere per diverse categorie di dipendenti, tra cui il personale amministrativo, tecnico, della segnaletica, dei servizi ausiliari alla mobilità e del coordinamento, oltre a un’indennità di maneggio denaro per chi svolge mansioni legate alla riscossione di pagamenti. Per gli autisti è prevista un’indennità mensile collegata alla vendita dei biglietti a bordo, affiancata da un incentivo per ogni carnet venduto, misura pensata anche per contrastare l’evasione tariffaria. Tra gli altri punti qualificanti figurano nuove tutele per il lavoro domenicale e festivo, con il riconoscimento del 7 agosto, festa del patrono di Trapani, come giornata festiva e indennità economiche aggiuntive, maggiorate nel giorno di Pasqua.

Formazione, corsi obbligatori

Novità anche sul fronte della formazione: corsi obbligatori e visite mediche effettuati fuori dall’orario di lavoro saranno retribuiti come straordinario, mentre l’ATM sosterrà integralmente i costi per il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente (CQC). Ogni dipendente avrà inoltre diritto a due giornate annue di permesso retribuito che, se non utilizzate entro l’anno, saranno monetizzate nella busta paga di febbraio. “Questo contratto – sottolineano le organizzazioni sindacali – favorirà una maggiore produttività, contribuirà a contrastare l’assenteismo e rafforzerà le relazioni tra azienda e lavoratori, con benefici per la sicurezza e per la qualità del servizio offerto ai cittadini”.