Da domani rischio ondate di calore nel trapanese. Avviso di preallerta della Protezione civile regionale

La Protezione Civile Regionale rende noto che a partire da domani – mercoledì 15 Luglio – è prevista la prima significativa ondata di calore che interesserà, inizialmente, il trapanese.
L’Amministrazione comunale di Marsala invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nelle giornate interessate a temperature molto elevate, raccomandando di sospendere le attività a maggior rischio all’aperto, evitare comunque la permanenza all’aperto nelle ore più calde della giornata.
Per i soggetti più fragili (anziani, persone con malattie croniche debilitanti, donne in stato di gravidanza e neonati, allettati…), si raccomanda di permanere in locali freschi/climatizzati nelle ore più calde. Infine, nelle zone a rischio di incendio, si invita a mettere in sicurezza, beni, materiali, attrezzature e mezzi.
Numeri utili per le segnalazioni:
Ø emergenza, 112
Ø incendi, 115 oppure 1515
Ø ondate di calore, 1500.