Trapani: trovato morto nel suo letto Maresciallo del Comando dei Carabinieri

All’alba di oggi, è stato rinvenuto il cadavere di un maresciallo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, Leonardo Mazzara, di 41 anni, originario di Valderice. I sanitari intervenuti lo hanno rinvenuto nel suo letto. E’ deceduto probabilmente per un infarto fulminante mentre dormiva. Il SIM Carabinieri esprime il proprio cordoglio: “Oggi è un giorno di immensa tristezza e di silenzio per la nostra grande famiglia. Con il cuore pesante e un profondo senso di sgomento, il SIM Carabinieri si trova a dover comunicare la tragica e improvvisa scomparsa di un nostro fratello in armi: il Maresciallo Leonardo Mazzara, effettivo alla Stazione Carabinieri di Trapani, di appena 41 anni. Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere, eventi che squarciano la quotidianità del nostro servizio e ci lasciano senza respiro. La perdita improvvisa di Leonardo è un dolore lacerante che colpisce non solo chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco, ma tutta la comunità dell’Arma. Chi indossa la nostra divisa sa bene che le donne e gli uomini con cui condividiamo i turni, i sacrifici e le responsabilità diventano ben presto molto più che semplici colleghi. Si diventa famiglia. Il Maresciallo Mazzara non era soltanto un militare impeccabile e dedito al dovere, sempre in prima linea per la sicurezza della comunità trapanese, ma era anche un uomo dal grande spessore umano”.

La lettera continua: “Per i colleghi della Stazione di Trapani, Leonardo rappresentava un porto sicuro, un professionista sempre pronto ad ascoltare e a dare il consiglio giusto nel momento del bisogno. Era un esempio di dedizione: il suo attaccamento alla divisa e al servizio era palpabile in ogni sua azione quotidiana. Un amico leale, il cui sorriso e la cui empatia alleggerivano anche le giornate più difficili e pesanti. In questi momenti di buio e di indicibile strazio, le parole sembrano svuotarsi di significato. Il vuoto che Leonardo lascia nei corridoi della caserma, sulle strade della sua Trapani e nei cuori di chi lo amava è incolmabile. “Nessuno muore mai finché vive nel cuore di chi resta.” Il SIM Carabinieri, in tutte le sue articolazioni, si stringe in un abbraccio forte, commosso e silenzioso alla famiglia di Leonardo, ai suoi affetti più cari e a tutti i colleghi della Stazione Carabinieri di Trapani. Vogliamo che sappiate che non siete soli; il vostro dolore è il nostro dolore. Che la terra ti sia lieve, Leonardo. Riposa in pace, Maresciallo. Il tuo ricordo e i tuoi valori continueranno a viaggiare sulle nostre gazzelle e a camminare al nostro fianco, in ogni singolo turno di servizio”.