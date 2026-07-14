Cinema Sotto le Stelle: a Marsala si ricercano manifestazioni di interesse

Come avevamo annunciato giorni fa, torna a Marsala il Cinema Sotto le Stelle. Il settore Attività culturali del Comune lilybetano ha pubblicato l’Avviso per acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione di un soggetto cui concedere l’utilizzo gratuito dell’Atrio del Complesso San Pietro in cui realizzare la rassegna cinematografica, nelle date comprese tra il 24 luglio e il 13 settembre. In totale, si prevedono oltre 40 proiezioni (con minimo cinque prime visioni), secondo un calendario che tenga conto delle date già destinate ad altri eventi organizzati direttamente dall’Amministrazione Comunale o da soggetti terzi. Le manifestazioni di interesse vanno presentate entro il prossimo 23 luglio, secondo modalità e requisiti indicati nell’Avviso online alla pagina istituzionale https://marsala-api.cloud.municipiumapp.it/s3/3885/allegati/avviso-cinema-sotto-le-stelle.pdf, in cui è pure pubblicato il modulo di domanda.