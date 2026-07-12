Detenuto evade a Trapani durante il trasferimento in ospedale

TRAPANI (ITALPRESS) – Un detenuto è evaso nei pressi dell’ospedale di Trapani, dove era stato accompagnato dopo aver dichiarato di aver ingerito una lametta. Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Tutto lascia pensare ad una simulazione di malessere finalizzata a ottenere il trasferimento fuori dal carcere”, denuncia il Segretario Generale del SAPPE Donato Capece. “Sono in corso gli accertamenti del caso, ma l’episodio appare emblematico dei rischi derivanti dai cosiddetti ricoveri a vista e dalle frequenti traduzioni di detenuti presso strutture sanitarie esterne”. L’uomo è tuttora in fuga.

Il SAPPE evidenzia come l’episodio riproponga “con forza” il tema “delle gravissime difficoltà operative che la Polizia Penitenziaria affronta quotidianamente negli istituti italiani”. “Continua infatti il ricorso sistematico a visite mediche, ricoveri e accertamenti sanitari presso ospedali e strutture esterne al carcere, con il conseguente massiccio impiego di personale di scorta. Personale che viene sottratto ai servizi ordinari degli istituti, già alle prese con organici insufficienti, carichi di lavoro insostenibili e una situazione detentiva sempre più complessa”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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