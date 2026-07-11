Erice, Scontrino rasserena amici e avversari: «La mia candidatura va avanti, non mollo»

«La candidatura a sindaco di Erice va avanti. Sono convinto che arriverà anche a segno». Con queste parole l’avvocato Vincenzo Scontrino mette fine alle indiscrezioni che, nelle ultime settimane, avevano alimentato dubbi sulla sua possibile discesa in campo alle prossime elezioni amministrative.

L’annuncio arriva nel corso di un’intervista dedicata principalmente ai primi sei mesi del suo nuovo mandato alla guida dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, ma il passaggio finale è quello destinato ad avere il maggiore peso sul piano politico.

Interpellato sulla possibilità che i risultati raggiunti allo IACP rappresentino un buon biglietto da visita in vista della competizione elettorale, Scontrino non si sottrae e conferma apertamente la volontà di proseguire il proprio percorso.

«Posso rasserenare tutti coloro che si augurano che io non mi candidi», afferma con tono ironico. «Ascolto tutti quelli che sperano che io faccia un passo indietro, ma la candidatura di Erice va avanti. Rasserenatevi, tranquillizzatevi: non mollo».

Nel corso dell’intervista, Scontrino ha anche tracciato un bilancio dell’attività svolta nei primi sei mesi dal reinsediamento alla presidenza dello IACP. Ha parlato delle difficoltà incontrate a causa della drastica riduzione del personale – passato, secondo quanto riferito, da 65 a 32 dipendenti – ma anche dei risultati conseguiti grazie al recupero di risorse economiche.

Tra questi figurano la consegna dei lavori in via dei Pescatori, nel quartiere San Giuliano di Erice, finanziati attraverso fondi del Piano Nazionale Complementare, l’avvio degli interventi per il ripristino di 16 ascensori rimasti fuori servizio e la partecipazione dello IACP ai programmi di riqualificazione previsti dal Piano Casa.

Il presidente dell’IACP di Trapani ha inoltre rivendicato il valore urbanistico dei quartieri popolari gestiti dall’ente, citando San Giuliano, Cappuccinelli e Sappusi come esempi di aree collocate in contesti particolarmente favorevoli e che, a suo giudizio, meritano ulteriori interventi di valorizzazione.

Ma, al di là del bilancio amministrativo, è soprattutto il messaggio politico finale a segnare l’intervista: Scontrino conferma di voler proseguire la corsa verso Palazzo Municipale, allontanando qualsiasi ipotesi di ritiro e rilanciando la propria candidatura alla guida del Comune di Erice