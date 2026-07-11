Turismo e affitti brevi, il PD di Trapani ne parla in un incontro il 13 luglio

Il Circolo del Partito Democratico “Angela Bottari” di Trapani promuove un incontro pubblico dedicato al tema degli affitti brevi, in programma lunedì 13 luglio, alle ore 18, presso la saletta del GLAP al Lazzaretto. Si tratta di un settore che rappresenta oggi una componente strategica dell’offerta turistica del territorio e che, negli ultimi mesi, è stato interessato da importanti novità normative e da numerosi dubbi interpretativi. L’appuntamento vede il titolo “Proteggiamo l’offerta turistica – Affitti brevi”. L’iniziativa nasce dalla volontà di aprire un confronto serio e costruttivo con cittadini, proprietari, gestori di locazioni turistiche, associazioni di categoria e operatori del comparto, in un momento in cui la chiarezza normativa rappresenta una condizione essenziale per garantire certezze a chi investe e lavora nel settore.

Al centro dell’incontro ci sarà un approfondimento sulla recente normativa regionale in materia di affitti brevi, con l’intervento del deputato regionale Dario Safina, che illustrerà i contenuti della legge e le iniziative intraprese per sollecitare dalla Regione Siciliana un definitivo chiarimento interpretativo sulla sua applicazione. L’obiettivo è assicurare certezza del diritto, evitare inutili aggravi burocratici e tutelare un comparto fondamentale per l’economia trapanese. “Riteniamo che le istituzioni debbano accompagnare lo sviluppo del turismo con regole chiare, evitando posizioni che rischiano di creare disorientamento e danni al settore. Per questo vogliamo ascoltare le esigenze degli operatori e confrontarci apertamente con la città, affinché dal dialogo possano nascere soluzioni condivise nell’interesse del territorio”, dichiara la segretaria del circolo, Marzia Patti.