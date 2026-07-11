A Dattilo torna il teatro sotto le stelle, si inizia il 12 luglio￼

Torna a Dattilo, frazione di Paceco, l’atteso appuntamento con “Estate 2026 – Dattilo… in dialetto… sotto le stelle”, la rassegna di commedie dialettali giunta quest’anno alla sua terza edizione. La manifestazione, che trasformerà la suggestiva Piazzetta Lungaro in un teatro a cielo aperto, è organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Paceco, della Pro Loco Dattilo APS.Il ricco cartellone di spettacoli vedrà alternarsi sul palco alcune delle più apprezzate compagnie teatrali del territorio trapanese, pronte a regalare risate e riflessioni agli appassionati del genere. Tutti gli appuntamenti in programma avranno inizio alle ore 21 e saranno a ingresso gratuito. Il sipario si alzerà domenica 12 luglio con lo spettacolo “Bedda di fora e tradicia di dintra”, portato in scena dalla Compagnia Filodrammatica Fulgatorese Fulgatore.

La domenica successiva, il 19 luglio, sarà la volta della celebre commedia “Non ti pago”, proposta dalla Compagnia Teatrale Piccolo Teatro Le Scale – Valderice. Il weekend del 25 e 26 luglio vedrà un doppio appuntamento: sabato 25 la Compagnia Teatrale Piccolo Teatro Teatro Siciliano – Trapani presenterà “Sogni con pochi euro”, mentre domenica 26 la Compagnia teatrale “Il peggio del meglio” – Trapani intratterrà il pubblico con “Sicilia ‘Mancipata”. La rassegna proseguirà ad agosto con gli ultimi due appuntamenti: domenica 2 agosto la Compagnia Teatrale Tra i Due Mari – Trapani metterà in scena “Vendesi suocera”, mentre la serata conclusiva di domenica 9 agosto sarà affidata alla Compagnia Artisti ppi Jocu – Dattilo con la commedia “Finché morte non ci separi”. “Il teatro che unisce, la tradizione che emoziona”, questo lo spirito che anima l’intera iniziativa, pensata per valorizzare il patrimonio linguistico e culturale siciliano e per offrire a residenti e turisti un’occasione di sana socialità durante le sere d’estate.