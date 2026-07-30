Marsala: shock in Piazza Inam, camion finisce sopra le fioriere, un uomo bloccato

Intorno alle 20.45 di stasera, un incidente che poteva avere conseguenze peggiori, è avvenuto in Piazza Inam, a Marsala. Di fronte la nota gelateria Piazza Gelato, un camion ha perso il controllo ed è finito sopra le due fioriere vicino il marciapiede, con le ruote anteriori, finendo per investire il mezzo dell’attività commerciale. Sul posto è arrivata un’auto della Finanza che probabilmente è passata dal luogo e si è fermata per prestare soccorso. L’uomo a bordo del camion arancione Leoncino, è apparso in stato di shock ed è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri che lo hanno bloccato a terra. E’ stato richiesto anche l’invio di un’ambulanza del 118. Non si conoscono i motivi del gesto ma al momento non ci sono feriti, solo i danni ai mezzi.