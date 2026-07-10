Trapani: via libera alla nuova viabilità, spariscono 223 posti auto

Il progetto del Bus Rapid Transit entra in una nuova fase e ridisegna in maniera significativa la mobilità sul lungomare cittadino. Con l’ordinanza dirigenziale n. 627 del 4 luglio 2026, il Comune ha revocato il precedente provvedimento del 26 giugno e ha approvato una nuova regolamentazione della circolazione lungo il tratto compreso tra il Parcheggio Egadi e la Madonnina, interessando via Ammiraglio Staiti e viale Regina Elena. La nuova ordinanza recepisce le modifiche progettuali approvate il 3 luglio 2026 e rappresenta il quadro definitivo della viabilità che accompagnerà l’attivazione del sistema BRT. Le nuove disposizioni entreranno in vigore progressivamente, man mano che saranno completati i lavori e installata la nuova segnaletica stradale. La trasformazione è profonda.

Meno parcheggi, cambia il volto del waterfront

Il progetto introduce una corsia riservata ai mezzi pubblici, nuove fermate dedicate al BRT, attraversamenti pedonali, una diversa organizzazione dei flussi di traffico e una completa redistribuzione della sosta lungo tutto il waterfront. Il dato che più colpisce riguarda proprio i parcheggi. Rispetto alla situazione attuale, il nuovo assetto comporta una riduzione complessiva di 223 stalli, che passano dai 903 esistenti a 680. Una scelta che l’amministrazione giustifica con la necessità di garantire maggiore sicurezza, separare il traffico privato dal trasporto pubblico e realizzare le nuove infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile.

Strisce blu e aree riservate

Nel tratto interessato dall’ordinanza saranno realizzati 154 stalli a pagamento (strisce blu), distribuiti lungo via Ammiraglio Staiti e viale Regina Elena. Accanto ai parcheggi a pagamento trovano spazio numerose aree riservate. Sono previsti 11 stalli destinati a categorie protette, comprendenti posti per persone con disabilità, uno stallo rosa per donne in gravidanza e una piazzola riservata ai mezzi dell’ASP. Vengono inoltre istituiti 12 stalli taxi, un posto riservato al noleggio con conducente (NCC), due aree per il carico e scarico merci, uno stallo riservato a una farmacia e uno destinato ai veicoli autorizzati. Per le due ruote il progetto riserva uno spazio importante: saranno disponibili circa 88 posti tra motocicli, ciclomotori e quadricicli, concentrati soprattutto nella nuova area di sosta di viale Regina Elena. Restano inoltre confermate le aree riservate alla Dogana e alla Guardia di Finanza, mentre lungo il percorso saranno realizzate sei fermate del Bus Rapid Transit, sette attraversamenti pedonali e numerosi tratti con divieto di fermata, funzionali alla fluidità della circolazione e alla sicurezza.

Il mercatino del giovedì si sposta a Fontanelle Sud

A questi interventi si affianca un’altra novità destinata a incidere sulle abitudini dei trapanesi. Il sistema BRT comporterà infatti anche il trasferimento del tradizionale mercatino rionale del giovedì, ospitato da decenni in Piazza Ilio. L’area sarà destinata a diventare il parcheggio di interscambio del nuovo servizio di trasporto rapido, uno degli elementi cardine del progetto, e per questo motivo il mercato sarà ricollocato nell’area di Fontanelle Sud. L’ordinanza precisa che il nuovo assetto sarà inizialmente sottoposto a una fase sperimentale. Durante questo periodo la Polizia Locale potrà introdurre eventuali correttivi qualora emergano criticità nella circolazione o esigenze di sicurezza. Con questo provvedimento il Comune chiude definitivamente la fase progettuale precedente e avvia quella operativa. Le modifiche entreranno in vigore soltanto con il completamento della segnaletica e delle opere previste, ma il quadro della futura viabilità del waterfront è ormai definito: meno parcheggi, più spazio al trasporto pubblico e una nuova organizzazione della mobilità destinata a cambiare uno dei tratti più strategici della città.