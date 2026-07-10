A Trapani Incurva ospita la mostra di Hirata e McArthur

Dall’11 luglio all’8 novembre 2026, INCURVA ospita a Trapani “Lot C“, una mostra di Jason Hirata e Park McArthur, due artisti statunitensi che collaborano da oltre un decennio e che espongono insieme per la prima volta. Il titolo proviene da un’opera di McArthur: “Ti devo una giornata in spiaggia. Ci incontriamo al parcheggio C? No. C’è bassa marea. È così bassa che possiamo entrare con l’auto”. L’idea di una gita al mare o di un giro in città come gesti d’affetto fa da filo conduttore a opere che, con leggerezza, fanno emergere le energie invisibili che sostengono la vita di tutti i giorni, la rendono accessibile e la proteggono dall’isolamento. All’interno della mostra sono presenti sculture dei due artisti, due serie di fotografie e alcuni adattamenti del testo di Day, una pittura murale, un’installazione sonora e un piccolo opuscolo per i visitatori. La mostra vive anche all’esterno dello spazio espositivo, attraverso le azioni orchestrate da Jason Hirata, come in Circle, un’auto che accompagna i visitatori della mostra al Lazzaretto di Trapani: il più semplice dei gesti tra concittadini.

Jason Hirata (Seattle, 1986) esplora l’atto creativo come dipendenza e relazione con il mondo esterno. In concomitanza con Lot C, il suo lavoro è in mostra presso i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Macerata, la 59ª Carnegie International di Pittsburgh e altre istituzioni. Park McArthur ha esposto di recente al Museum Abteiberg e al mumok di Vienna, e le sue opere fanno parte delle collezioni del MoMA e del Whitney Museum di New York, oltre che di altre istituzioni internazionali. INCURVA, fondata nel 2016 è un’organizzazione no-profit dedicata all’arte contemporanea. Dopo anni di residenze sull’isola di Favignana, ha spostato il proprio focus sulla produzione di opere d’arte. Da settembre 2025 ha aperto uno spazio espositivo nel centro storico di Trapani, Largo San Francesco di Paola.