I tramonti di Torretta al via con la scrittrice Antonella Marascia

Si apre oggi a Torretta Granitola, la rassegna di incontri con gli autori “I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare”, da un’idea della nuova assessore alla Cultura del Comune di Campobello di Mazara, Bia Cusumano, con la direzione artistica della giornalista Jana Cardinale. Nella piazzetta della borgata marinara, a partire dalle 20,30, si presenta “C’era ‘na vota e c’era… 2″ (pubblicato da Multiverso Edizioni), di Antonella Marascia. Si tratta del recupero di quei racconti della tradizione orale, osé e coloriti, che un tempo erano destinati solo agli adulti: “cunti vastasi” e storie proibite a lungo censurate perché ritenute licenziose. A moderare l’incontro sarà il giornalista Vincenzo Di Stefano. Esecuzioni canore di Melissa Santangelo, accompagnata da Franco Giacomarro. Letture di Francesco Caronna. La rassegna è finanziata dal Comune con i fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica destinati agli enti impegnati in politiche di promozione della lettura che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura la qualifica di “Città che legge”.