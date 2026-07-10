Un’oasi di bellezza per il Mezzo Festival di Mazara del Vallo

Immagina un parco nel cuore della città, dove poter fare yoga, rilassarsi, gustare buon cibo e ascoltare musica d’autore! Questo è quello che hanno immaginato gli organizzatori di Mezzo Festival quest’anno. Dal 31 luglio al 2 agosto, il Giardino dell’Emiro di Mazara del Vallo si trasforma nel baricentro di un’esperienza culturale imperdibile. All’interno della location, la cura dei dettagli definisce un’accoglienza trasversale che unisce intrattenimento e valorizzazione delle realtà locali.

L’apertura di tutte le giornate sarà caratterizzata da un rigenerante momento yoga, ideale per ritrovare l’equilibrio e per sintonizzarsi con l’atmosfera suggestiva e i meravigliosi spazi del Giardino. Nello specifico, le giornate si apriranno con le sessioni di yoga e di risveglio Kundalini, guidate da Francesca Copertino e Natasha Rubia.

Ogni momento è pensato per trascorrere le ore dell’evento al meglio. La proposta del gusto si impreziosisce grazie alla collaborazione con Gin Dune, eccellenza artigianale selinuntina, affiancata dai punti food, dal ricercato mercatino curato da Tito Art e da accoglienti zone relax. Spazio anche alle famiglie con l’area kids, realizzata in collaborazione con Frenesia per accogliere al meglio i più piccoli. Questo viaggio, ideato dai giovani di Mezza APS e giunto alla sua terza edizione con il claim “figli dello stesso mare, sotto le stesse stelle”, supera il concetto di semplice rassegna musicale per offrire un’esperienza di immersione profonda nella bellezza, nell’energia e nei suoni del Mediterraneo.

Il cammino comincia già nella settimana precedente al 31 luglio con un fitto calendario di eventi gratuiti in programma. Una volta entrati nel vivo, una line-up ricercata guiderà il pubblico attraverso un viaggio sonoro intenso, grazie alle esibizioni di artisti del calibro di Nico Arezzo, Davide Shorty, Giovanni Truppi, Casadilego e Biggaspano. Il palco sarà inoltre infiammato dal ritmo dei Mascarimirì, da Joana Caravalhas, Elisa Trovato, Davide Calafato, insieme a diversi dj set.

Il Mezzo Festival vi invita a vivere insieme questa scintilla di cambiamento, arte, musica e condivisione sotto lo stesso cielo.