Da Mazara alla Scala di Milano: il sogno di Silvia Clesi diventa realtà

È uno di quei sogni che sembrano irraggiungibili e che invece, grazie a talento, sacrificio e determinazione, diventano realtà. È la storia di Silvia Clesi, di appena 10 anni, che da settembre inizierà il suo percorso all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, una delle scuole di danza più prestigiose al mondo. Un traguardo straordinario per la giovanissima ballerina mazarese, che rappresenta anche un motivo di orgoglio per l’intera città. E non a caso, nei giorni scorsi Silvia è stata ricevuta in Comune dal sindaco Salvatore Quinci e dall’assessore comunale alla Cultura Germana Abbagnato, che hanno consegnato alla giovane una targa di riconoscimento per l’importante risultato raggiunto. Dietro questo successo, anni di studio e sacrifici.

Dai primi passi a Mazara ai primi riconoscimenti

Silvia ha mosso i primi passi nella scuola di danza “In Punta di Piedi” di Mazara del Vallo, diretta da Nadia Sciacchitano. Per quattro anni frequenta con costanza le lezioni, dimostrando sin da subito una predisposizione fuori dal comune. Nell’ultimo anno, poi, il suo percorso accelera, riuscendo a coniugare gli impegni scolastici con un’intensa attività di formazione artistica, sostenuta dal lavoro delle insegnanti Nadia Sciacchitano ed Elga Martino e dalla supervisione del maestro Natale Manciaracina. Proprio quest’ultimo intuisce le qualità della giovane ballerina, durante uno stage organizzato nella scuola mazarese, premiandola con una borsa di studio per il Conservatorio “Annarella Sanchez”, in Portogallo.

Le selezioni e il sogno della Scala

E da quel momento il curriculum artistico di Silvia prende rapidamente il volo. Prima arriva il successo a “Danza in Fiera”, uno degli appuntamenti più importanti, dove conquista quattro audizioni su quattro, ottenendo opportunità formative in Italia e all’estero, compresa la prestigiosa Joffrey Ballet School di New York. Inoltre supera le selezioni per l’Opera di Roma, fino ad affrontare la sfida più difficile: l’ammissione all’Accademia del Teatro alla Scala. Lì si trova davanti una selezione durissima, ma dopo una prima scrematura attraverso i video inviati da candidati provenienti da tutto il mondo, Silvia entra nel gruppo delle venti finaliste. Seguono due settimane di prova a Milano e l’esame conclusivo. Il 27 giugno poi è il momento della gioia: Silvia è tra le sole dodici bambine ammesse all’Accademia, un risultato che testimonia il talento della giovane ballerina, ma anche il valore della formazione ricevuta a Mazara del Vallo, dove il lavoro quotidiano di insegnanti e maestri ha consentito di coltivare una passione trasformandola in un’opportunità concreta di crescita artistica.

Il riconoscimento della città

Nel corso dell’incontro a Palazzo di Città, il sindaco Quinci ha espresso le congratulazioni dell’Amministrazione e sottolineato come il percorso di Silvia rappresenti un esempio per tanti giovanissimi che voglano coltivare i propri sogni con impegno e determinazione. Un riconoscimento simbolico a una bambina che, a soli dieci anni, porterà il nome di Mazara del Vallo in uno dei luoghi più prestigiosi della danza internazionale. E così, da settembre inizierà una nuova avventura, fatta di studio, disciplina e sacrificio. Ma qualunque sarà il futuro artistico di Silvia Clesi, la prima grande vittoria è già arrivata: aver trasformato un sogno nato in una scuola di danza della sua città in un posto conquistato, con merito, all’Accademia del Teatro alla Scala.