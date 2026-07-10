Mazara incorona Giacomo De Mola nuovo campione italiano di pesca in apnea

Le acque di Mazara del Vallo hanno fatto da cornice al Campionato Italiano Assoluto di pesca in apnea 2026, che ha visto trionfare il marchigiano Giacomo De Mola. L’atleta del Kòmaros Sub Ancona ha conquistato il titolo nazionale al termine di una competizione particolarmente impegnativa, disputata tra i fondali del litorale compreso tra Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino, confermandosi tra i migliori specialisti italiani della disciplina. La manifestazione, organizzata dalla ASD Palermo Apnea sotto l’egida della FIPSAS, avrebbe dovuto articolarsi su due giornate di gara. Tuttavia, a causa del grave incidente che ha coinvolto il concorrente pugliese Valerio Losito, la seconda prova è stata annullata e la classifica finale è stata stilata sulla base dei risultati della prima giornata, disputata nel campo di gara del Biscione. De Mola ha saputo interpretare al meglio le difficili condizioni del mare, imponendosi davanti a Marco Muti del Ci.Ca. Sub Garibaldi di Livorno. Sul terzo gradino del podio è salito Giuseppe Gentilino, autore di un’ottima prestazione che gli è valsa la medaglia di bronzo.

Mazara incorona Giacomo De Mola nuovo campione italiano di pesca in apneaTutto il pescato raccolto durante la competizione è stato successivamente devoluto in beneficenza a enti caritatevoli del territorio trapanese, nel rispetto della tradizione solidale promossa dalla federazione. La competizione è stata però segnata soprattutto dalla forte apprensione per le condizioni di Valerio Losito, rimasto vittima di un grave incidente durante la gara e trasferito d’urgenza in ospedale a Palermo. L’episodio ha profondamente colpito atleti, organizzatori e accompagnatori, tanto che le premiazioni si sono svolte in un clima di grande partecipazione emotiva. Il neo campione italiano e tutti i concorrenti hanno rivolto un messaggio di vicinanza al collega, auspicandone una pronta guarigione. Nelle ore successive sono arrivate notizie incoraggianti sul miglioramento delle sue condizioni di salute, una notizia che ha restituito serenità all’intero mondo della pesca in apnea.