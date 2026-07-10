Marsala, la Giunta Patti: “Il rispetto delle regole inizia dalla prevenzione. Poi le sanzioni”

Educare prima di sanzionare. È questa la linea scelta dall’Amministrazione comunale di Marsala, che ha avviato un percorso di sensibilizzazione rivolto ai giovani per promuovere il rispetto delle regole della strada e un utilizzo corretto dei monopattini elettrici. Nell’ambito dell’iniziativa, l’assessore ai Servizi sociali, Anna Caliò, e il comandante della Polizia municipale, Giuseppe D’Alessandro, hanno incontrato gli ospiti della comunità di accoglienza per stranieri gestita dall’associazione “Liberi di Intrecciare”, coordinata da Eleonora Bosco. Al centro dell’incontro il tema della sicurezza stradale, con particolare attenzione alle norme che regolano la circolazione dei monopattini.

L’incontro per il rispetto del CdS

Seguendo l’indirizzo dell’Amministrazione, sintetizzato nel principio “il rispetto delle regole inizia dalla prevenzione, poi le sanzioni”, assessore e comandante hanno illustrato ai giovani le principali regole di comportamento per muoversi in sicurezza in città. L’incontro si è poi esteso ad altri aspetti del Codice della strada, suscitando l’interesse dei partecipanti, che hanno posto numerose domande. Sul fronte della prevenzione, il Comune ha inoltre installato nuovi pannelli informativi nelle aree pedonali del centro storico per ricordare il divieto di circolazione di biciclette, monopattini e altri velocipedi.

Proseguono i controlli della Municipale

Accanto all’attività di informazione proseguono anche i controlli della Polizia Municipale. Dall’inizio del monitoraggio quotidiano sono stati verificati quasi cento monopattini, con oltre cinquanta sanzioni elevate e il sequestro di un mezzo. Le infrazioni riscontrate più frequentemente riguardano la guida senza casco protettivo, il transito nelle aree pedonali, la circolazione contromano e la mancata esposizione della targa identificativa prevista dalla normativa. L’Amministrazione comunale ha annunciato che il progetto educativo proseguirà anche nei prossimi mesi e, a partire da settembre, coinvolgerà anche le scuole cittadine. Parallelamente continueranno le attività di controllo per contrastare i comportamenti scorretti e garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano. Il Comune ricorda infine che le recenti modifiche al Codice della strada impongono ai monopattini elettrici l’obbligo del contrassegno identificativo e del casco protettivo. Dal 16 luglio entrerà inoltre in vigore anche l’obbligo della copertura assicurativa per questi mezzi.