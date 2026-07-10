Marsala: il Centro Helios trasferito a Villa Damiani riapre una lunga storia

Da anni assistenti e operatori del Centro Helios, che ospita persone con disabilità per offrire momenti socio-ricreativi, attraverso una convenzione con il Comune di Marsala, lamentavano la mancanza di un servizio adeguato e con tante problematiche evidenti nella sede di Rakalia dove si trovavano anche altre associazioni ed altre attività non dedicate. In un post su Facebook alquanto duro, una delle operatrici, Rossella De Vita, è stata eloquente e non usa mezzi termini contro la precedente Amministrazione e in particolare con l’ex primo cittadino che, a suo dire, è stata inetta in merito al Centro Helios e alle sue probabilità: “Helios è stato trasferito alla Villa Damiani, quel luogo dove tu non hai mai voluto portarli perché dicevi che non erano una priorità. Le condizioni in cui erano i miei ragazzi mi hanno profondamente addolorata e mi hanno fatto maturare convinzioni che oggi sento ancora più forti. Avevo già percepito che ci fosse qualcosa che non andava e, con il tempo, ho trovato conferme a molti dei miei dubbi”.

Nuova vita quindi per il centro ricreativo che ha visto negli anni chiusure e riaperture continue, un micro-mondo fondamentale per le persona con disabilità soprattutto cognitive che in questo modo trovano lo spazio per esprimersi, gioiosamente e – qualora lo ritenesse opportuno la nuova Amministrazione – crescere in servizi migliori.