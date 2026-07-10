“Leo Brugnone d’Oro”, tutti i premi a chi valorizza lo sport a Marsala

Si è conclusa la quarta edizione del premio “Leo Brugnone d’Oro”, un evento all’insegna dell’aggregazione e dello sport. Queste le parole con cui l’organizzatore Sergio Alagna, presidente dell’associazione “S&A Eventi”: “È stata una serata intensa, molto emozionante, dedicata al ricordo di mio cugino Leo, un ragazzo speciale che ha sempre creduto nel valore dello sport come strumento di crescita, educazione e formazione dei giovani. Ringrazio don Luigi Calapaj per averci ospitato, anche quest’anno, presso l’Oratorio Salesiano di Marsala. È stata una serata carica di emozioni – ha dichiarato Alagna –. La straordinaria partecipazione della comunità ha dimostrato quanto sia ancora vivo il ricordo di Leo, che continua a occupare un posto speciale nel cuore di chi lo ha conosciuto. È cresciuto in questo luogo e vedere riuniti familiari, amici e tante persone che gli hanno voluto bene ha reso questo momento ancora più significativo. Attraverso lo sport, i sorrisi e anche la commozione, abbiamo celebrato la memoria di un giovane che, pur nella brevità della sua vita, ha lasciato un segno profondo“.

L’organizzatore Sergio Alegna ha poi voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le società sportive, ai dirigenti e agli atleti che hanno preso parte alla manifestazione e che hanno ricevuto un riconoscimento, all’Amministrazione comunale per il patrocinio concesso, alle emittenti partner dell’iniziativa RMC101 e Marsala Channel, che trasmetterà uno speciale sabato 11 luglio alle ore 20 (on demand sul canale 133 ArtIn del digitale terrestre – dopo essersi sintonizzati, pigiare la freccia verso l’alto del telecomando, scegliere “Marsala Channel” e cliccare su “live” – su YouTube e Facebook: @marsalachannel)e a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. “La collaborazione e la vicinanza di ciascuno hanno rappresentato un contributo fondamentale per trasformare questa serata in un autentico momento di sport, condivisione e memoria – ha detto Alagna – Grazie all’impegno e alla partecipazione di tutti è stato possibile rendere omaggio a Leo nel modo più bello: attraverso i valori dello sport, dell’amicizia e della solidarietà, dimostrando come il suo ricordo continui a unire la comunità e a rappresentare un esempio per le nuove generazioni“.

A fare eco alle parole del promotore della manifestazione, quelle dei familiari, ai quali, nel corso della serata, è stato dedicato un momento molto toccante, alla presenza di mister Pasquale Marino, dell’assessore comunale allo Sport Enrico La Sala e del consigliere comunale e presidente della Commissione Sport Lillo Gesone. Rosaria, sorella di Leo, presente insieme al papà Vito, alla mamma Maria, al fratello Giuseppe, con figli e nipotini (assente per motivi personali il fratello Dario) ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine per l’affetto dimostrato dalla comunità: «La straordinaria partecipazione a questa serata è la conferma di quanto Leo abbia lasciato nel cuore di tante persone. Era un ragazzo che metteva passione e amore in tutto ciò che faceva: in famiglia, con gli amici, nel calcio e nel lavoro. Sapere che il suo nome continua a essere ricordato, anno dopo anno, è per noi motivo di grande emozione». Profondamente commosso anche il padre di Leo, Vito: «È stata una serata intensa e ricca di emozioni. Sono convinto che Leo, da lassù, stia sorridendo e sia felice nel vedere quanto affetto continui a circondarlo». Insieme a Leo, è stato ricordato anche Mario Possamai, una delle figure simbolo del calcio marsalese, che ha contribuito con passione e competenza alla formazione di intere generazioni di giovani calciatori.

La manifestazione è stata l’occasione per conferire a società e atleti che si sono distinti nella scorsa stagione sportiva la Stella “Leo Brugnone d’Oro”, con due ulteriori riconoscimenti, assegnati per la prima volta in questa quarta edizione, da una Giuria costituita da Michele Pizzo, presidente, Nino Guercio, vice, Antonella Lusseri, Nicola Donato, Pino Ottoveggio, Daniele Pizzo, Carlo Rallo, Giancarlo Marino, Flavio Lipani e Giovanna Sfragasso: il Premio Leo Brugnone d’Oro Giornalistico, assegnato alla pallavolista Alessandra Mistretta, che milita in A1 con Volley Talmassons, e il Premio alla Carriera, assegnato invece al podista Michele D’Errico, dell’Asd Polisportiva Marsala Doc, due atleti che hanno contribuito alla crescita e alla valorizzazione dello sport marsalese.

Ospiti d’onore, che hanno consegnato la Stella “Leo Brugnone d’Oro”, la delegata del Coni Trapani Elena Avellone, il delegato Figc Trapani Bruno Lombardo, il delegato Attività di base Figc Trapani Nino Alagna, il presidente e il consigliere AIAC Trapani Giuseppe Lima e Antonio Della Corte, mister Pasquale Marino, mister Giacomo Costigliola, l’atleta Alessandro Patti, il partner Daniele Semeraro e, a nome dell’amministrazione comunale, l’assessore allo Sport Enrico la Sala, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco e il consigliere e presidente della Commissione Sport Lillo Gesone. La serata, presentata dal giornalista Dario Piccolo, si è aperta con le coinvolgenti esibizioni dei Diavoli Rossi e del Club Dance Sport La Grutta, che hanno intrattenuto il pubblico con performance spettacolari, creando l’atmosfera ideale per l’avvio della cerimonia di premiazione.

I primi riconoscimenti sono stati assegnati alla Marsala Boxe e a Daniele Episcopo, reduci dal successo della V edizione del Memorial “Giuseppe Episcopo”, mentre il mondo della vela è stato protagonista con quattro Stelle conferite alla Società Canottieri Marsala, a Filippo Noto, Giorgia Tumbarello e al Circolo Velico Marsala, a conferma dell’eccellente livello raggiunto da questa disciplina nel territorio. Nel corso della serata sono stati poi premiati i Fenici Rugby Marsala, per i traguardi conseguiti, volti anche alla promozione dei valori dell’inclusione, della solidarietà e della formazione dei giovani attraverso lo sport; Alessandra Mistretta per i risultati ottenuti nella pallavolo e la Scuola Media Mazzini, reduce dalla conquista del titolo italiano di calcio a 5 ai Nuovi Giochi della Gioventù. Ampio spazio anche al futsal, con le Stelle attribuite alla Polisportiva Dribbling, al Lilibeo Futsal e all’Asd Città di Marsala, società che negli anni si sono distinte per l’impegno e i risultati conseguiti, contribuendo alla crescita del movimento cittadino. Un momento particolarmente significativo è stato dedicato al Marsala 1912, premiato con due Stelle: una al presidente Angelo Casa, insignito come dirigente dell’anno per l’ambizioso progetto messo in campo nel mondo del calcio, e l’altra alle formazioni Under 19 e Under 17, quale riconoscimento per il lavoro svolto nella valorizzazione del settore giovanile.

Poi la consegna dei Premi alla Carriera, dedicati a chi ha lasciato un segno nella storia dello sport cittadino. Per il basket sono stati insigniti Giuseppe Grillo e Francesco Giacalone, assenti per impegni personali; per la vela il riconoscimento è stato attribuito a Mario Noto, impossibilitato a partecipare perché impegnato in Grecia; per il calcio sono stati invece premiati Valerio Genesio, Mirko Ilario e per la pallamano Graziano Tumbarello. A completare il ricco elenco dei riconoscimenti, quelli consegnati alla società di tennis tavolo Germaine Lecoq Marsala, a Vito e Francesco Bigione, a Thomas e Alessandro Bigione e a Francesco Conticelli, eccellenze nel mondo dei motori, a Flavio Geraci del Calisthenics Marsala, all’Asd Libellule Marsala, all’Atletica Leggera Sprint, per il padel all’Asd Sport Club Maggio, alla Polisportiva Marsala Doc e alla Star Cycling Lab, realtà che rappresentano la vitalità, la qualità e la crescente varietà del panorama sportivo marsalese.