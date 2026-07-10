Controlli sulla movida marsalese: sette denunce

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, che ha interessato i litorali nord e sud soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale e segnatamente interessati dalla cosiddetta movida.

Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sette persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Marsala.

In particolare si tratta di: due uomini sorpresi alla guida di autoveicoli senza aver mai conseguito la patente; una persona sorpresa alla guida del proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; un uomo che trovato in possesso di attrezzature da lavoro di cui non riusciva a dimostrare la provenienza è stato denunciato per ricettazione; un soggetto sottoposto ai domiciliari, sorpreso lontano da casa; un uomo che ha fornito false generalità al controllo di polizia; un uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico.

L’attività ha consentito inoltre di identificare 60 persone, controllare 40 veicoli elevando 4 contravvenzioni al codice della strada, e di segnalare alla Prefettura un uomo trovato in possesso di un grammo di eroina (posta sotto sequestro).