Al Cinema Golden di Marsala horror… in attesa del Cinema Sotto le Stelle

Il Cinema Golden di Marsala apre ancora le porte per l’horror “La casa il rogo del male” alle ore 19.30 e 21.30. Una donna vedova cerca conforto presso i suoceri nella loro isolata casa, scoprendo che il loro incontro si è trasformato in una riunione infernale e che le promesse nuziali che ha fatto in vita continuano anche dopo la morte. Una nuova programmazione in vista del “Cinema sotto le Stelle”, la tradizionale rassegna che si svolge al Complesso San Pietro ogni estate. Non è ancora ufficiale ma c’è già un primo sì dell’Amministrazione comunale, la rassegna quindi potrebbe prendere il via ma attraverso un bando apposito che prevede 42 proiezioni da metà-fine luglio a settembre al prezzo di 4 euro per i film di seconda visione e di 7 euro per quelli di prima visione.