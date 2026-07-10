Castelvetrano: lanciata una raccolta a sostegno di Ilenia, quindicenne in cura per leucemia

“Ciao, siamo “Noi Castelvetrano ODV”. Vi chiediamo aiuto per Ilenia, una ragazza di 15 anni della nostra comunità che sta affrontando una leucemia”. Comincia così il testo della petizione online promossa sulla piattaforma GoFundMe a supporto di una giovane castelvetranese.

“A 15 anni – scrivono i promotori – dovrebbe pensare alla scuola, agli amici, al futuro. Invece Ilenia e la sua famiglia vivono tra ospedali, terapie e controlli”.

L’iniziativa nasce per contribuire alle spese mediche e all’acquisto di farmaci non coperti dal SSN, nonché per viaggi e soggiorno per le cure e per il supporto economico nei mesi di terapia.

“Ilenia – aggiungono – è forte e sta combattendo. Con il vostro aiuto possiamo dare un po’ di respiro ai suoi genitori in questo momento così difficile”.

L’associazione precisa che i fondi raccolti, finora quasi 11mila euro, saranno bonificati alla famiglia, che ha autorizzato la campagna. Inoltre i donatori verranno aggiornati con l’andamento della raccolta.

Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/insieme-per-ilenia