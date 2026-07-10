Antaeus Reunion: un tuffo negli anni ’90 marsalesi

La serata del 7 luglio, alla Fiumara del Sossio, è stata una vera e propria rimpatriata di tutti coloro che hanno contribuito a rendere grande l’Antaeus, la storica discoteca estiva di Marsala che negli anni ’90 ha fatto ballare un’intera Provincia. All’appuntamento hanno risposto con entusiasmo soci, dee jay, barman, PR e tantissimi clienti affezionati, accomunati dal desiderio di rivivere i ricordi di un luogo che ha segnato un’epoca e lasciato un segno indelebile nella storia del divertimento del territorio.

Tra sorrisi, abbracci e tanta emozione, si sono susseguiti racconti, aneddoti e curiosità legati a quelle indimenticabili notti d’estate. A rendere ancora più speciale la serata sono state pubblicate una serie di fotografie dell’epoca, immagini capaci di riportare tutti indietro nel tempo e di far riaffiorare emozioni mai dimenticate. Uno dei momenti più toccanti è stato il ricordo del signor Michele Farina, storico proprietario della struttura, scomparso pochi mesi fa. Tutti i presenti gli hanno reso omaggio con un lungo e caloroso applauso, a testimonianza dell’affetto e della riconoscenza nei confronti di una persona che ha contribuito a scrivere una pagina importante della vita sociale e del divertimento marsalese.

Al termine della serata è stata fatta una promessa: quella di ritrovarsi presto, magari con un grande evento capace di riunire davvero tutta la famiglia dell’Antaeus, compresi coloro che, per vari motivi, non hanno potuto partecipare a questa prima reunion. Perché l’Antaeus non è stato soltanto una discoteca. È stato un punto di riferimento, un luogo di incontri, amicizie, amori e musica. Un pezzo di storia che continua a vivere nel cuore di chi l’ha frequentato. Antaeus: il mito, la leggenda, la discoteca.