Trasporto pubblico, riprende il collegamento con Xitta dal 13 al 30 luglio

L’Amministrazione comunale di Trapani informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 13 luglio e fino al 30 luglio 2026, salvo ulteriori disposizioni, sarà ripristinato il collegamento tra la frazione di Xitta e la città di Trapani attraverso l’inserimento di specifiche corse della linea 27 nei giorni feriali. Si tratta di un provvedimento che risponde alle esigenze manifestate dalla comunità della frazione, con l’obiettivo di garantire un servizio essenziale e assicurare una più agevole mobilità tra il centro cittadino e Xitta.

Le corse osserveranno i seguenti orari:

Partenza dal Terminal City (Trapani): ore 8.25 e ore 13.05;

Partenza dal capolinea di Xitta: ore 8.55 e ore 13.35.

“Restituire questo collegamento ai cittadini di Xitta – dichiara l’assessore alla partecipata ATM Giuseppe La Porta – era un impegno che ho seguito personalmente. Abbiamo lavorato con determinazione per individuare una soluzione concreta che consentisse di ripristinare il servizio, pur nel rispetto delle esigenze organizzative dell’azienda. Il nostro obiettivo è garantire risposte ai territori e assicurare un servizio sempre più vicino alle necessità quotidiane dei cittadini. Desidero ringraziare il direttore generale Massimo La Rocca per il costante supporto tecnico e organizzativo, il gestore dei trasporti Rosario Gentile, i coordinatori d’esercizio Andrea Oddo e Giuseppe Giacone, coordinatore degli ausiliari, il presidente del Consiglio di amministrazione Francesco Murana e tutti i lavoratori che sino messi a disposizione. È grazie a un lavoro di squadra, svolto in piena sinergia, che siamo riusciti a raggiungere questo risultato. Continueremo a monitorare l’andamento del servizio per individuare ulteriori soluzioni migliorative nell’interesse della comunità”. L’Amministrazione comunale ricorda che il ripristino delle corse avrà validità fino al 30 luglio 2026, nel frattempo si sta lavorando a ulteriori nuove disposizioni che saranno tempestivamente comunicate all’utenza attraverso i canali istituzionali e quelli di ATM e del Comune di Trapani.