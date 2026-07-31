Fiera Meccanico Agricola di Strasatti, modifiche alla viabilità

Prende il via oggi, 31 luglio, la tradizionale manifestazione “A Fera di Strasatti – 74ª Rassegna Meccanico Agricola”, patrocinata dal Comune di Marsala e che si protrarrà fino al prossimo 4 agosto. Per consentire lo svolgimento degli appuntamenti in sicurezza, la Polizia Municipale – nel corso delle giornate in cui si succederanno gli eventi in programma – ha disposto modifiche alla circolazione veicolare e alla sosta. In particolare, nelle aree di Piazza Fiera, Piazza San Pio e Via Asilo di contrada Strasatti, è vietata la circolazione veicolare dal 30 luglio al 4 agosto, nella fascia oraria 18/01 del giorno successivo.

Disposte inoltre modifiche al transito in occasione di due manifestazioni in programma:

31 luglio

Sfilata di cavalli imbardati, carretti siciliani, gruppo folk, tamburinari e vespe d’epoca

• Dalle ore 19:30 e fino al termine della manifestazione è autorizzato il transito del corteo lungo il seguente percorso:

– partenza dall’Acquedotto sito in c.da Pastorella/Via Bue Morto

– Via Fornara e svolta a sinistra in Via Asilo

– arrivo in Piazza Fiera Strasatti.

Durante il passaggio del corteo, la circolazione veicolare sarà temporaneamente regolata dalla Polizia Municipale e dagli addetti alla sicurezza incaricati dall’organizzazione, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti.

4 agosto

Passeggiata ecologica in bicicletta

• Dalle ore 16:30 e fino al termine della manifestazione è autorizzato il transito della passeggiata ciclistica lungo il seguente itinerario:

– partenza da Piazza Fiera Strasatti

– Via Asilo

– Via Fornara

– Via Bue Morto e alla rotatoria svolta a destra in direzione Sant’Anna (Bar San Francesco)

– prosecuzione verso la Chiesa di Contrada Santo Padre e svolta a destra in Via Mannone

– proseguimento su Via Fornara (con transito davanti alla Scuola A. De Gasperi)

– prosecuzione lungo Via Fornara in direzione del Ristorante-Pizzeria Tudisco

– all’altezza della Scuola “Strasatti Nuovo”, svolta a destra verso lo Stadio Comunale

– all’intersezione con Via Fornara, proseguimento in Via Asilo

– arrivo in Piazza Fiera Strasatti.

Durante lo svolgimento della manifestazione sarà adottato il senso unico alternato, limitatamente ai tratti interessati dal passaggio del corteo ciclistico, al fine di consentire il regolare deflusso del traffico veicolare nella corsia non occupata dai partecipanti.