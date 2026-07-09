Mazara premiata tra i “Comuni Ricicloni”: è la migliore del Sud nella raccolta del vetro

Mazara del Vallo riceve un premio che va oltre il semplice dato numerico e che certifica un percorso di crescita nella raccolta differenziata. Il Comune di Mazara è stato premiato a Roma come migliore realtà del Mezzogiorno nella raccolta degli imballaggi in vetro, nell’ambito della 23^ edizione di “Comuni Ricicloni 2025”, manifestazione promossa da Legambiente insieme al Consorzio CoReVe. Il riconoscimento è stato assegnato per l’importante incremento della raccolta di vetro, superiore ai 10 kg per abitante rispetto all’anno precedente, unito all’elevata qualità del materiale conferito. La cerimonia si è svolta all’Hotel Quirinale di Roma. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, collegato in videoconferenza su delega del sindaco Salvatore Quinci, è intervenuto il vicesindaco e assessore all’Ambiente Vito Billardello.

“Siamo sicuramente contenti e orgogliosi di questo risultato. Abbiamo fatto in questi anni una buona politica soprattutto sulla comunicazione, sulla spiegazione, sul coinvolgimento, sul cercare di cambiare una cultura che qui nel Sud Italia è un po’ complicata da questo punto di vista”, ha dichiarato Billardello. L’assessore ha voluto sottolineare come il premio rappresenti il frutto di un lavoro condiviso tra amministrazione, operatori del servizio e cittadini, evidenziando che i risultati più significativi arrivano proprio sul piano del cambiamento culturale. “Proprio in queste ultime settimane abbiamo ottenuto un risultato che per noi è storico ed importante sulla raccolta differenziata. Abbiamo un quartiere molto popoloso della città, Mazara Due, che da quando abbiamo iniziato la differenziata non era mai riuscito a entrare in questo meccanismo virtuoso. Grazie a un’azione importante soprattutto sotto l’aspetto culturale e della comunicazione abbiamo portato una rivoluzione storica fondamentale”. Un passaggio che Billardello considera emblematico del percorso intrapreso dall’Amministrazione.

“Oggi questo quartiere fa registrare una raccolta differenziata superiore al 90%, superiore anche alla media dell’intera città. Siamo contenti e orgogliosi di ricevere questo premio e soprattutto dell’ottimo lavoro che stiamo facendo in questa direzione. Cercheremo di migliorarci sempre di più”. Il riconoscimento arriva in una fase in cui si stanno rafforzando ulteriormente le politiche ambientali, con maggiori controlli sui conferimenti non conformi, il mancato ritiro dei rifiuti differenziati in maniera scorretta, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza contro l’abbandono illecito e nuove misure per migliorare il decoro urbano, soprattutto nelle aree balneari in vista della stagione estiva. Il riconoscimento di “Comune Riciclone” è ormai quasi un appuntamento fisso per Mazara del Vallo, che conferma il trend di questi ultimi anni, confermando un risultato che premia non solo l’aumento della raccolta del vetro, ma anche un modello basato sulla sensibilizzazione dei cittadini e sulla progressiva diffusione della cultura del riciclo.