Marsala, si presenta il tradizionale MataroccoFest

In occasione della manifestazione MATAROCCOFEST 2026, che si terrà a Marsala dal 10 al 12 luglio 2026 presso il piazzale Acquedotto della Contrada Matarocco, il Comitato organizza una conferenza di presentazione si terrà presso la Cantina Paolini (Sita nella Contrada Gurgo, 168/A, 91025 Marsala (TP), alle ore 10.00 del 10-luglio 2026).
All’incontro interverranno:
- Il Comitato MATAROCCOFEST
- Andreana Patti – Sindaco di Marsala
- Giuseppe Pace – In rappresentanza di Unioncamere
- Pietro Pellegrino – Presidente Provinciale FITP
- I rappresentanti dei gruppi folkloristici:
- I Picciotti di Matarò
- Marsala Antica
- I Burgisi di Marsala
Durante l’incontro verrà illustrato il programma completo della tre giorni, dedicata alla valorizzazione del territorio, della cultura e della nostra enogastronomia tipica.